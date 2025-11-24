Muratlı’da Yarım Asırlık Usta Deri Montları Hayata Döndürüyor

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yarım asırdır deri tamiri yapan usta, soğukların başlamasıyla eskiyen deri mont, kaban ve yelekleri onararak yeniden kullanıma kazandırıyor. Çöpe atılma riski taşıyan parçalar, ustanın maharetli ellerinde yeniden hayat buluyor.

Ustalık ve işlemler

66 yaşındaki Fatih Hazman, Muratlı ilçesinde çocuk yaşta başladığı mesleğini 50 yılı aşkın deneyim ile sürdürüyor. Hazman, deri giysilerin tamir ve bakımını yaparak hem ekonomik hem de çevre dostu bir çözüm sunduğunu belirtiyor.

Hazman, "Eski derileri yeniliyoruz. Tamirini ve bakımını yapıyoruz. Cilasını, boyasını yapıyoruz, astarını ve fermuarını değiştiriyoruz. Parça değişimi dahil her türlü işlemi uyguluyoruz. Burada deri üzerine yapılacak ne varsa hepsini yapabiliyoruz" dedi.

Uzun ömür, titiz zanaat

Usta, onarım ve bakım yapılan bir montun rahatlıkla 10 yıl daha kullanılabileceğini vurguluyor ve deri işçiliğinin özen ile ustalık gerektirdiğinin altını çiziyor. Kendisinin ifadesiyle: "Gerçek anlamda deri tamiri özel bir iş. Çok dikkat, sabır ve tecrübe istiyor".

Müşteri memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti Hazman için öncelikli. Mesleğin giderek yok olmasından üzüntü duyduğunu belirten usta, "Ben burada tamamen el işçiliği ile çalışıyorum. Ancak bu işi hakkıyla yapan usta bulmak artık çok zor" dedi.

Müşterilerden Hasan Özkan, "Fatih Usta çok iyi bir usta, Muratlı’da tek" sözleriyle memnuniyetini dile getirirken, Yusuf Yücel ise, "Onun gibisi Muratlı’da bir daha gelmez. Yaptığı her şey orijinal, orijinal boya kullanıyor" dedi.

TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE YARIM ASIRDIR DERİ TAMİRİ YAPAN FATİH HAZMAN, SOĞUK HAVALARIN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ESKİYEN DERİ MONTLARI ONARARAK BU KIYAFETLERİN UZUN YILLAR KULLANILMASINI SAĞLIYOR.