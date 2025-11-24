Muratlı’da Yarım Asırlık Usta Deri Montları Hayata Döndürüyor

Tekirdağ Muratlı'da 66 yaşındaki usta Fatih Hazman, 50 yılı aşkın tecrübeyle yıpranmış deri montları onarıp tasarruf ve çevreye katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:47
Muratlı’da Yarım Asırlık Usta Deri Montları Hayata Döndürüyor

Muratlı’da Yarım Asırlık Usta Deri Montları Hayata Döndürüyor

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yarım asırdır deri tamiri yapan usta, soğukların başlamasıyla eskiyen deri mont, kaban ve yelekleri onararak yeniden kullanıma kazandırıyor. Çöpe atılma riski taşıyan parçalar, ustanın maharetli ellerinde yeniden hayat buluyor.

Ustalık ve işlemler

66 yaşındaki Fatih Hazman, Muratlı ilçesinde çocuk yaşta başladığı mesleğini 50 yılı aşkın deneyim ile sürdürüyor. Hazman, deri giysilerin tamir ve bakımını yaparak hem ekonomik hem de çevre dostu bir çözüm sunduğunu belirtiyor.

Hazman, "Eski derileri yeniliyoruz. Tamirini ve bakımını yapıyoruz. Cilasını, boyasını yapıyoruz, astarını ve fermuarını değiştiriyoruz. Parça değişimi dahil her türlü işlemi uyguluyoruz. Burada deri üzerine yapılacak ne varsa hepsini yapabiliyoruz" dedi.

Uzun ömür, titiz zanaat

Usta, onarım ve bakım yapılan bir montun rahatlıkla 10 yıl daha kullanılabileceğini vurguluyor ve deri işçiliğinin özen ile ustalık gerektirdiğinin altını çiziyor. Kendisinin ifadesiyle: "Gerçek anlamda deri tamiri özel bir iş. Çok dikkat, sabır ve tecrübe istiyor".

Müşteri memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti Hazman için öncelikli. Mesleğin giderek yok olmasından üzüntü duyduğunu belirten usta, "Ben burada tamamen el işçiliği ile çalışıyorum. Ancak bu işi hakkıyla yapan usta bulmak artık çok zor" dedi.

Müşterilerden Hasan Özkan, "Fatih Usta çok iyi bir usta, Muratlı’da tek" sözleriyle memnuniyetini dile getirirken, Yusuf Yücel ise, "Onun gibisi Muratlı’da bir daha gelmez. Yaptığı her şey orijinal, orijinal boya kullanıyor" dedi.

TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE YARIM ASIRDIR DERİ TAMİRİ YAPAN FATİH HAZMAN, SOĞUK HAVALARIN...

TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE YARIM ASIRDIR DERİ TAMİRİ YAPAN FATİH HAZMAN, SOĞUK HAVALARIN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ESKİYEN DERİ MONTLARI ONARARAK BU KIYAFETLERİN UZUN YILLAR KULLANILMASINI SAĞLIYOR.

TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE YARIM ASIRDIR DERİ TAMİRİ YAPAN FATİH HAZMAN, SOĞUK HAVALARIN...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?
2
Fırat Life Style’dan Bakanlık Kampanyasına Güçlü Destek: Natura Paryal ile Uygun Konut
3
İsmail Kurtoğlu'na 200 Milyon TL'lik Senet Dolandırıcılığı
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Vali İsmail Ustaoğlu'na "Sarıkız" Tablosu ile Ziyaret
5
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda dijital uyarı: 'Dijital devrimi ıskalayan tarihten silinir'
6
Bişkek'te 'Altay' Yerleşimi: 34 Binden Fazla Daireyle Yeni Kentsel Proje
7
Mesut Kocagöz Yedinci: Türkiye'nin En Beğenilen İlçe Başkanları Açıklandı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?