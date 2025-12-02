Muratpaşa'da Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İş Birliği Protokolü

Belediye ile dernek arasındaki dayanışma hukuki zemine taşındı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul ile iş birliği protokolü imzaladı.

İmza töreni belediyede gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Uysal, uzun süredir güçlü bir dayanışma içinde oldukları dernekle bu kez resmi bir iş birliği protokolü imzalamanın önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: Türkiyemizde en eski tarihe sahip, en köklü mücadeleyi veren şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize destek olan, dünya savaşı şartlarında kurulmuş derneğimizle iş birliğimizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Kurumsal bir örnek oluşturması adına mevcut dayanışmamızı daha hukuki bir zemine oturtuyoruz. Bu vesileyle bugüne kadarki tüm iş birlikleri için ve her şeyden önce vatanımıza, ülkemize yaptıkları fedakârlıklar için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun

Dernek Başkanı Mehmet Yurdakul da derneğin Muratpaşa Belediyesi'nden aldığı desteğe dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü: Gerek hizmet binamızın tahsisinde, gerek bugüne kadar tüm taleplerimizde her zaman yanımızda olan Muratpaşa Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımız, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve belediye personeli her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında oldu. Bugün bu güçlü dayanışmayı kurumsal bir çerçeveye kavuşturarak imza altına alıyoruz

110 yıllık geçmişe sahip dernek ile yapılan protokol, belediye ve dernek arasındaki iş birliğini kurumsal ve hukuki bir boyuta taşıyarak şehit aileleri ve gazilere yönelik desteklerin sürdürülebilirliğini hedefliyor.

