Muş Bulanık'ta 3 Ölümlü Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 9 Eylül'de meydana gelen olay

Çarşı merkezinde 9 Eylül tarihinde iki aile bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri harekete geçti ve kavgaya karıştıkları gerekçesiyle toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma ve adli süreç

Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının sorgusu tamamlandı ve bu kişiler adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Gözaltındaki bir yaralının ise halen hastanedeki tedavisi sürüyor.