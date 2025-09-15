Muş Bulanık'ta 3 Ölümlü Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 9 Eylül'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı; gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 12:00
Muş'un Bulanık ilçesinde 9 Eylül'de meydana gelen olay

Çarşı merkezinde 9 Eylül tarihinde iki aile bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri harekete geçti ve kavgaya karıştıkları gerekçesiyle toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma ve adli süreç

Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının sorgusu tamamlandı ve bu kişiler adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Gözaltındaki bir yaralının ise halen hastanedeki tedavisi sürüyor.

