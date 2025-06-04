Muş Ovası'nda Karpuz Fideleri Toprakla Buluştu

Bölgenin önemli karpuz üretim merkezlerinden Muş Ovası'nda, havaların ısınmasıyla birlikte karpuz fideleri toprakla buluşturuldu. Muş’ta, tarlalarda meyve ve sebze üretim mesaisi hız kazanırken, karpuz üreticileri seralarda yetiştirdikleri fideleri dikmeye başladı.

Tarım Potansiyeli Yüksek

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, Muş Ovası'nın tarımsal faaliyet açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Gönç, verimli ve sulanabilir topraklarda tarımın rahatlıkla yapılabildiğini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"357 bin hektarlık tarıma elverişli alanımızın 313 bin hektarlık kısmında tarla tarımı, 7 bin hektarlık alanda sebzecilik, 2 bin hektarlık alanda ise meyvecilik faaliyeti yürütülmektedir. Ağırlıklı olarak karpuz üretiyoruz. Bunun yanında domates, kavun, salatalık ve lahana üretimi de bulunmaktadır. Karpuz, ilimizde önemli bir yer tutuyor. 2024'te yaklaşık 3 bin hektarlık alanda 200 bin tonluk üretim yaşandı ve üretim açısından bölgemizde ilk sırada yer alıyoruz."

Karpuz Üreticilerinin Başarısı

Karpuz üreticisi Sedat Demir ise Muş'ta yetişen karpuzların doğallığına değinerek, "Muş'ta yetişen karpuz doğaldır, tarlaları verimlidir. Hava, akşamları serin, gündüzleri sıcak olduğu için kolay kolay hastalık tutmaz. Muş Ovası'nın her yerinde su var. Damlama sistemi kurduk. Dönümden 7-8 ton verim alıyoruz," dedi.

Bölgenin önemli karpuz üretim merkezlerinden Muş Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluşturuldu.

Bölgenin önemli karpuz üretim merkezlerinden Muş Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluşturuldu.