Muş'ta 10 Kasım Töreninde Dikkat Çeken Ayrıntı: Belediye Çelenk Sunmadı

Muş'ta 10 Kasım töreninde Muş Belediyesi'nin çelenk sunmaması dikkat çekti. Atatürk 87’nci ölüm yıldönümünde Kent Meydanı'nda anıldı; tören 09.05'te sona erdi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 22:06
Muş'ta 10 Kasım Töreninde Dikkat Çeken Ayrıntı: Belediye Çelenk Sunmadı

Muş'ta 10 Kasım Töreninde Dikkat Çeken Ayrıntı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında Muş'ta düzenlenen törenle anıldı. Kent Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan programda, Muş Belediyesinden kimsenin katılmaması ve çelenk sunmaması dikkat çekti.

Tören Akışı

Program, saat 09.05’te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.

Katılımcılar

Törene, Muş Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Muş Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, vali yardımcıları, kurum amirleri, askeri erkanlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

MUŞ’TA 10 KASIM TÖRENİNDE ATATÜRK ANILIRKEN, MUŞ BELEDİYESİ’NİN ÇELENK SUNMAMASI DİKKAT...

MUŞ’TA 10 KASIM TÖRENİNDE ATATÜRK ANILIRKEN, MUŞ BELEDİYESİ’NİN ÇELENK SUNMAMASI DİKKAT ÇEKTİ.

MUŞ’TA 10 KASIM TÖRENİNDE ATATÜRK ANILIRKEN, MUŞ BELEDİYESİ’NİN ÇELENK SUNMAMASI DİKKAT...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gönen’de 10 Kasım Siren Krizi: 'Bu ne saygısızlık' Tepkileri Yükseldi
2
Kocaeli'de 10 Kasım Mevlidine Protesto Çağrısı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
3
Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı
4
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
5
Erzurum Barosu’ndan Anıtkabir’e Anlamlı Ziyaret — 87. Yılda Saygı
6
Ankara Çankaya'da Silahlı İntihar Girişimi: Şüpheli Teslim Oldu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri