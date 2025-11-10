Muş'ta 10 Kasım Töreninde Dikkat Çeken Ayrıntı: Belediye Çelenk Sunmadı

Muş'ta 10 Kasım Töreninde Dikkat Çeken Ayrıntı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında Muş'ta düzenlenen törenle anıldı. Kent Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan programda, Muş Belediyesinden kimsenin katılmaması ve çelenk sunmaması dikkat çekti.
Tören Akışı
Program, saat 09.05’te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.
Katılımcılar
Törene, Muş Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Muş Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, vali yardımcıları, kurum amirleri, askeri erkanlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
