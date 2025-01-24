Muş'ta 15 Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı

Muş'ta Yoğun Kar Yağışı 15 Köy Yolunu Kapattı

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı, 15 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kapalı yollar için ekipler karla mücadele çalışmaları başlattı. Beyaza bürünen Muş'ta, vatandaşlar iş yerlerinin önlerinde ve araçlarının üstünde biriken karları temizlemeye başladı.

Kale Mahallesi'nde yaşayan besiciler, hayvanlarını kar örtüsünün üzerinde beslemekte. Bu durum, her yıl olduğu gibi kar yağışının yerel hayvancılık üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş genelinde kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Yüksek kesimlerdeki 15 köy yolunun kapandığını" ifade etti. Yentür, yolların bir an önce açılması için ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

Öte yandan Malazgirt ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Karla mücadele ekipleri, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için ara caddelerde ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmaları yapıyor.