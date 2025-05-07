Muş'ta 300 Hafız İcazet Töreni Düzenlendi

Muş'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 300 öğrenci için görkemli bir icazet töreni gerçekleştirildi. Kent merkezindeki spor salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, hafızların ulaştığı başarıyı takdirle karşıladığını dile getirdi. Çakır, hafız adaylarına ve onları yetiştiren hocalarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Allah sizleri Kur'an-ı Kerim'in koruyucusu yaptı. Bu büyük bir şeref ama aynı zamanda üzerimize düşen çok büyük bir sorumluluktur. Artık birer hafızsınız. Bulunduğunuz köyde, okulda, mahallede, camide, nerede olursanız olun toplumun örnek gösterdiği insanlar olacaksınız. Her hareketiniz, her sözünüz mercek altında olacak. Hafız kimliğine yakışır bir hayat sürmeniz gerekiyor. Herkese karşı güzel konuşmalı, iyi davranmalısınız. Bunun için çok okuyun. Sadece dini ilimlerde değil, tüm alanlarda kendinizi geliştirin. Bilginizle, ahlakınızla ve duruşunuzla topluma yön veren bireyler olun."

Törene katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin de bu anlamlı günün önemine değinerek, hafızlık icazet merasiminin sadece bir tören değil, Kur'an-ı Kerim'e hizmetin ve gayretin taçlandığı bir an olduğunu belirtti.

"Muş'ta ilk kez hafızlık icazet merasimi düzenleniyor. Peygamber Efendimiz, 'Ümmetimin en şereflileri hafızlardır' buyuruyor. Bugün burada karşımızda duran hafızlarımız, Muş'un şeref tablosudur."

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir de, bu törenin tarihî bir an olduğunu ve 300 öğrenciye icazet verildiğini belirtti. Demir, "Bu tablo, hafızlığa verilen değerin ve Kur'an-ı Kerim'e duyulan sevginin göstergesidir," diyerek Muş'ta hafızlık geleneğinin daha da güçlendiğine vurgu yaptı.

Programda, Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda ikinci olan Hamit Avşar Karaca ile Türkiye finalisti Ali Kızılkaya Kur'an-ı Kerim'i tilavet etti. Katılımcılar arasında yer alan anne ve babalar, çocuklarının hafızlık belgelerini almasıyla büyük bir sevinç yaşadı.

İcazet törenine, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, il emniyet müdürü, vali yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Muş'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 300 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Muş'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 300 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.