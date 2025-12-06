Muş’ta 86 Yaşındaki Rüstem Dede 50 Yıldır Sadece Çay ve Gofretle Yaşıyor

Muş’un Kırköy beldesinde yaşayan 86 yaşındaki Rüstem Balık, yaklaşık 50 yıldır yalnızca çay ve gofret tüketerek hayatını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 15:18
Muş’ta 86 Yaşındaki Rüstem Dede 50 Yıldır Sadece Çay ve Gofretle Yaşıyor

Muş’ta 86 Yaşındaki Rüstem Dede 50 Yıldır Sadece Çay ve Gofretle Yaşıyor

Muş’un Kırköy beldesinde yaşayan 86 yaşındaki Rüstem Balık, yaklaşık 50 yıldır yalnızca çay ve gofret tüketerek yaşamını sürdürüyor. Dört yıl önce eşini kaybeden Balık, kendi el emeğiyle yaptığı evde tek başına hayatına devam ediyor.

Hikayesi ve gündelik yaşamı

Yaklaşık yarım asır önce geçirdiği mide rahatsızlığının ardından yemek yiyemeyen Rüstem dede, bu süreçten sonra yalnızca çay ve gofret tüketmeye başladı. Günde iki gofret yiyerek yaşamını sürdüren Balık, günün büyük bölümünü evinde geçiriyor.

Rüstem Balık durumu anlatırken şöyle diyor: "Ben Rüstem Balık. 86 yaşındayım. Askerden geldikten sonra mide rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yemek yiyemiyorum. Yiyebildiğim tek şey çay ve gofret. Bu evde tek başıma kalıyorum, yanımda kimse yok. Geceleri de sobanın başında oturup çay içiyorum".

Komşuların ve yakınlarının görüşü

Köy sakinleri zaman zaman Rüstem dede'yi ziyaret ediyor; azmi ve yaşam mücadelesiyle dikkat çekiyor. Öz yeğeni Hüseyin Dinçer ise dayısının yaklaşık 50 yıldır çay ve gofret dışında hiçbir şey tüketmediğini belirterek şunları söyledi: "Rüstem Balık benim öz dayımdır. 50 seneden beri çay ve gofret dışında hiçbir şey yiyip içmiyor. Çay ve gofretle nasıl yaşadığını bizler de hayretle izliyoruz. Bu, Cenab-ı Allah’ın takdirinden başka bir şey değil. 50 senedir hiç ekmek bile yememiştir. İnsan bir gün bir şey yemese nasıl yaşar, anlamıyoruz; onun bu şekilde yaşaması bambaşka bir durum. Şimdi yokuşa vursa dağa çıkar; hiçbir şey yemediği hâlde hâlâ yürüyüp tırmanabiliyor. Bu takate, bu kuvvete bakınca insanlar gerçekten hayret ediyor".

MUŞ’UN KIRKÖY BELDESİNDE YAŞAYAN 86 YAŞINDAKİ RÜSTEM BALIK, YAKLAŞIK YARIM ASIRDIR YALNIZCA ÇAY VE...

MUŞ’UN KIRKÖY BELDESİNDE YAŞAYAN 86 YAŞINDAKİ RÜSTEM BALIK, YAKLAŞIK YARIM ASIRDIR YALNIZCA ÇAY VE GOFRET TÜKETEREK HAYATINA DEVAM EDİYOR.

MUŞ’UN KIRKÖY BELDESİNDE YAŞAYAN 86 YAŞINDAKİ RÜSTEM BALIK, YAKLAŞIK YARIM ASIRDIR YALNIZCA ÇAY VE...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi