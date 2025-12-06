Muş’ta 86 Yaşındaki Rüstem Dede 50 Yıldır Sadece Çay ve Gofretle Yaşıyor

Muş’un Kırköy beldesinde yaşayan 86 yaşındaki Rüstem Balık, yaklaşık 50 yıldır yalnızca çay ve gofret tüketerek yaşamını sürdürüyor. Dört yıl önce eşini kaybeden Balık, kendi el emeğiyle yaptığı evde tek başına hayatına devam ediyor.

Hikayesi ve gündelik yaşamı

Yaklaşık yarım asır önce geçirdiği mide rahatsızlığının ardından yemek yiyemeyen Rüstem dede, bu süreçten sonra yalnızca çay ve gofret tüketmeye başladı. Günde iki gofret yiyerek yaşamını sürdüren Balık, günün büyük bölümünü evinde geçiriyor.

Rüstem Balık durumu anlatırken şöyle diyor: "Ben Rüstem Balık. 86 yaşındayım. Askerden geldikten sonra mide rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yemek yiyemiyorum. Yiyebildiğim tek şey çay ve gofret. Bu evde tek başıma kalıyorum, yanımda kimse yok. Geceleri de sobanın başında oturup çay içiyorum".

Komşuların ve yakınlarının görüşü

Köy sakinleri zaman zaman Rüstem dede'yi ziyaret ediyor; azmi ve yaşam mücadelesiyle dikkat çekiyor. Öz yeğeni Hüseyin Dinçer ise dayısının yaklaşık 50 yıldır çay ve gofret dışında hiçbir şey tüketmediğini belirterek şunları söyledi: "Rüstem Balık benim öz dayımdır. 50 seneden beri çay ve gofret dışında hiçbir şey yiyip içmiyor. Çay ve gofretle nasıl yaşadığını bizler de hayretle izliyoruz. Bu, Cenab-ı Allah’ın takdirinden başka bir şey değil. 50 senedir hiç ekmek bile yememiştir. İnsan bir gün bir şey yemese nasıl yaşar, anlamıyoruz; onun bu şekilde yaşaması bambaşka bir durum. Şimdi yokuşa vursa dağa çıkar; hiçbir şey yemediği hâlde hâlâ yürüyüp tırmanabiliyor. Bu takate, bu kuvvete bakınca insanlar gerçekten hayret ediyor".

MUŞ’UN KIRKÖY BELDESİNDE YAŞAYAN 86 YAŞINDAKİ RÜSTEM BALIK, YAKLAŞIK YARIM ASIRDIR YALNIZCA ÇAY VE GOFRET TÜKETEREK HAYATINA DEVAM EDİYOR.