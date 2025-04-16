DOLAR
38,13 -0,01%
EURO
43,58 -1,37%
ALTIN
4.053,51 -2,55%
BITCOIN
3.232.074,84 -1,08%

Muş'ta Aileler, Çocukları İçin Eylemlerine Devam Ediyor

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti önündeki eylemlerine devam ederek çocuklarına kavuşma umudunu sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 14:29
Muş'ta Aileler, Çocukları İçin Eylemlerine Devam Ediyor

Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılmış aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, çocuklarına kavuşma umuduyla gerçekleştirdikleri eylemlerle DEM Parti ve PKK'ya olan tepkilerini dile getiriyor.

Aileler, burada bir süre oturma eylemi yaparak, çocuklarının teslim edilmesi için çağrıda bulundular. Oğlu Ersin için eyleme katılan Alaattin Koçhan, gazetecilere verdiği demeçte, 9 yıldır evlat hasreti çektiğini belirtti. Koçhan, "Oğlumu neredeyse göndersinler. Artık dayanamıyorum. Oğlum Ersin, neredeysen çık gel. Bizi de düşün, bu işe bir son verelim. Bu işin çözülmesini, çocuklarımızın dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne Naciye Sönmez Yıldız da duygularını paylaşarak, "Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Memleketinize dönün. Size hasret kaldık. Burada eyleme devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü. DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü. DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'den AYM Hükmüne Tepki: 'Korsan Eylem'
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'e Hastane Ziyareti
3
Kütahya'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Marmara Denizi'nde Müsilaj Durumu Yerinde İncelendi
5
TİKA ve EGM, Kosovalı Polislere VIP Koruma Eğitimi Verdi
6
Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
7
Ankara Batı Adliyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!