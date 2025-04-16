Muş'ta Aileler, Çocukları İçin Eylemlerine Devam Ediyor

Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılmış aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, çocuklarına kavuşma umuduyla gerçekleştirdikleri eylemlerle DEM Parti ve PKK'ya olan tepkilerini dile getiriyor.

Aileler, burada bir süre oturma eylemi yaparak, çocuklarının teslim edilmesi için çağrıda bulundular. Oğlu Ersin için eyleme katılan Alaattin Koçhan, gazetecilere verdiği demeçte, 9 yıldır evlat hasreti çektiğini belirtti. Koçhan, "Oğlumu neredeyse göndersinler. Artık dayanamıyorum. Oğlum Ersin, neredeysen çık gel. Bizi de düşün, bu işe bir son verelim. Bu işin çözülmesini, çocuklarımızın dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne Naciye Sönmez Yıldız da duygularını paylaşarak, "Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Memleketinize dönün. Size hasret kaldık. Burada eyleme devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü. DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü. DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.