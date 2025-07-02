Muş'ta Aileler, Çocuklarının İade Edilmesi İçin DEM Parti Önünde Eylem Yapmaya Devam Ediyor

Muş'ta Eylemler Sürüyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine ara vermeden devam ediyor.

Çarşamba Gelenekleri

Her çarşamba günü aynı noktada bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürerek çocuklarını teslim olmaya çağırdılar. Anne ve babalar, ellerindeki fotoğraflarla çocuklarının geri dönmesi için umut dolu mesajlar verdiler.

Ailelerin Çağrıları

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, “9 yıldır oğlu Ersin'in hasretini çekiyorum” dedi. Koçhan, çocuklarının teslim olmasını istediğini belirterek, “Gelin devletinize sığının. Evlat hasretiyle yaşıyoruz. Yolunuz yol değil, gelin teslim olun. Bu bizim davamız değil yavrum. Daha ne bekliyorsunuz? Gözümüz yollarda kaldı.” şeklinde konuştu.

Diğer bir anne Şahinaz Özcan ise 8 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade ederek, “Onlar da evlat sahibi. Onların çocukları bir saat geç gelse nasıl dayanırlar? Yeter artık dayanamıyoruz. 8 yıldır bu hasreti çekiyoruz. Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Daha ne bekliyorsunuz, gelin artık.” diye konuştu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti. Eyleme katılan anne ve babalar, eylem boyunca fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti. Eyleme katılan anne ve babalar, eylem boyunca fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.