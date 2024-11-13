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Muş'ta Aileler DEM Parti Önünde Çocuklarını Kurtarmak İçin Eylemde

Muş'ta aileler, çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak için DEM Parti önünde devam eden eylemlerine her hafta sokuluyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:22
Muş'ta Aileler DEM Parti Önünde Çocuklarını Kurtarmak İçin Eylemde

Muş'ta Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen anne ve babalar, bu haftaki eylemlerinde çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Evlat Nöbeti İçin Kararlılık

Oğlu Harun için eyleme katılan Mahmut Yılmaz, evlatlarına kavuşma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Yılmaz, “Evlat nöbeti”ne başladıkları günlerden bu yana gençlerin uyandığını ve PKK'nın çöküş sürecinin başladığını vurguladı.

Yılmaz, “Bu yolun boş olduğu herkes tarafından anlaşılmaya başladı. Artık rantçılara fırsat vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun bu yola devam edeceğiz. İnşallah hepimiz huzur içinde çalışacağız. Kürt, Türk, Çerkez, Alevi demeden, kardeşçe yaşamak istiyoruz,” şeklinde konuştu.

Ailelerin Duygusal Çağrısı

Anne Ayten Koçan da oğlunu PKK'dan istediğini belirterek, “Bu bizim davamız değil. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin, beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Bir bayrağımız var. Sizi kandırıyorlar, kullanıyorlar. Gelin devlete sığının,” dedi. Koçan, tüm annelerin evlat hasretini çektiğini vurgulayarak, “Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz,” ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi. Her çarşamba DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, yaptıkları eylemde çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi. Her çarşamba DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, yaptıkları eylemde çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

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