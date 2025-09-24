Muş'ta Aileler DEM Parti Önünde Eylemlerini Sürdürüyor

Muş'ta çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, il binası önündeki her hafta çarşamba oturma eylemlerini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:14
Muş'ta Aileler DEM Parti Önünde Eylemlerini Sürdürüyor

Muş'ta ailelerin DEM Parti önündeki eylemi devam ediyor

Her hafta çarşamba günü oturma eylemiyle çocuklarına kavuşma umudu

Muş merkezinde, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

Aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları protestolarla hem DEM Parti'ye hem de PKK'ya tepki gösteriyor. Eylem sırasında çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler bir süre parti binası önünde oturma eylemi yaptı.

Ayten Koçhan, oğlu için katıldığını belirterek 10 yıldır haber alamadığını söyledi. Koçhan basın mensuplarına şu sözlerle seslendi: 'Bir telefon gelse, oğlumdan bir haber mi geldi? diye seviniyorum. Oğlum, gelin teslim olun. Artık hasretinize dayanamıyoruz.'

Halit Altun ise oğlundan 12 yıldır haber alamadığını ifade etti ve çağrısını şöyle dile getirdi: 'Oğlum, Türkiye vatandaşısın, oranın vatandaşı değilsin. Gelin ülkenize teslim olun. Oranın bize hayrı olmaz. Ne olur gelin.'

Eylem, ailelerin çocuklarına kavuşma umudunu koruyarak devam ediyor.

