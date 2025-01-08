Muş'ta Aileler, Evlat Nöbeti Eylemlerine Devam Ediyor

Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Çocuklarına kavuşma umuduyla her hafta çarşamba günü düzenledikleri eylemde, aileler PKK ve DEM Parti'ye karşı tepkilerini dile getirdi.

Eylemde, evlatlarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Ailelerin Çağrısı

Anne Şahinaz Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 8 yıl önce kaçırıldığını belirtti. Oğlundan hiçbir haber alamadığını dile getiren Özcan, "Oğlum sağ mı ölü mü onu bile bilmiyorum. Oğlumu terör örgütü PKK'dan istiyorum. Benim çocuğum nerede? Milletin çocuklarını götürüyorlar, aileleri perişan ediyorlar. Allah onları kahretsin. Yeter artık. Oğlum, gel teslim ol." ifadelerini kullandı.

Baba Mahmut Yılmaz ise, "Oğlum dön, bunun sonu yok. Sizi kandırıyorlar. Türkiye hepimize yeter. Türkiye şefkat elini herkese uzatır. Türkiye kimseyle düşman değil. Teslim olan gençlere çok iyi davranıyorlar." şeklinde konuştu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Eylemde evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Eylemde evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.