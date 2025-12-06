Muş'ta Ambulans Devrildi: 3 Yaralı

Muş'ta hastane dönüşünde devrilen ambulansta sürücü ile iki sağlık çalışanı yaralandı; jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:47
Olay ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, Muş Devlet Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra dönüşe geçen 49 AKK 763 plakalı ambulans, Korkut-Bulanık kara yolunun Karakale köyü mevkisinde devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kazada ambulans sürücüsü Muhammet Ali Sayan ile sağlık çalışanları Onur Aslan ve Fatma Aktaş yaralandı. Olayın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı.

