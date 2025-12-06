Muş'ta Ambulans Devrildi: 3 Yaralı
Olay ve müdahale
Edinilen bilgilere göre, Muş Devlet Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra dönüşe geçen 49 AKK 763 plakalı ambulans, Korkut-Bulanık kara yolunun Karakale köyü mevkisinde devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kazada ambulans sürücüsü Muhammet Ali Sayan ile sağlık çalışanları Onur Aslan ve Fatma Aktaş yaralandı. Olayın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları öğrenildi.
İnceleme başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı.
