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Muş'ta Baraj Gölünde Trajik Olay: 3 Genç Hayatını Kaybetti

Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 3'ü boğularak hayatını kaybetti, 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:54
Muş'ta Baraj Gölünde Trajik Olay: 3 Genç Hayatını Kaybetti

Muş'ta Baraj Gölünde Üzücü Bir Olay Yaşandı

Muş'ta meydana gelen olayda, Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 gençten 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıplar İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Olayın ardından Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 ila 18 yaş arasındaki gençlerin serinlemek amacıyla gölde yüzmeye girdiğini ifade etti. Çakır, "Sudan çıkarılan gençlerden 3'ü boğularak hayatını kaybetti. Kayıp 2 kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor." dedi.

Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar

Muş Valiliği'nin internet sitesinde baraj ve göletlere girilmesinin yasaklandığını hatırlatan Çakır, yüzme bilmeyen kişilerin suya girmemesi gerektiğini vurguladı. Diyarbakır ve Van'dan gelen su altı ekipleri de olay yerine yönlendirildi.

Bu talihsiz olay, su alanlarının tehlikelerine dair bir kez daha hatırlatıcı oldu ve güvenlik önlemlerinin önemini gözler önüne serdi.

Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 2 kişi...

Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 2 kişi için çalışmalar devam etti.

Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 2 kişi...

Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 2 kişi için çalışmalar devam etti.

Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 2 kişi...

Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 2 kişi için çalışmalar devam ediyor.

Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 2 kişi...

Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 2 kişi için çalışmalar devam ediyor.

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