Muş'ta Çamura Saplanan 4 Doğasever Kurtarıldı

Muş'ta Çamura Saplanan Doğaseverler Ekipler Tarafından Kurtarıldı

Muş'ta, kamp yapmak amacıyla gittikleri Şenyayla bölgesinde araçları çamura saplanan 4 doğasever, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Muş-Diyarbakır Kulp kara yolunun 45. kilometresinde yaşandı. Yoğun kar yağışının ardından mahsur kalan doğaseverler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çamura saplanan aracı kurtardı. Başarılı bir operasyon ile doğaseverlerin güvenli bir şekilde yola devam etmeleri sağlandı.

Muş'ta kamp yapmak için gittikleri yerde araçları çamura saplanan 4 doğasever, ekiplerce bulundukları yerden kurtarıldı. Konaklamak için Muş-Diyarbakır Kulp kara yolunun 45. kilometresindeki Şenyayla bölgesine giden 4 doğasever, araçlarının bulundukları yerde çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. Doğaseverler, bölgede yağan karın etkisinin artması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Muş'ta kamp yapmak için gittikleri yerde araçları çamura saplanan 4 doğasever, ekiplerce bulundukları yerden kurtarıldı. Konaklamak için Muş-Diyarbakır Kulp kara yolunun 45. kilometresindeki Şenyayla bölgesine giden 4 doğasever, araçlarının bulundukları yerde çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. Doğaseverler, bölgede yağan karın etkisinin artması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.