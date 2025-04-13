DOLAR
37,89 0,11%
EURO
42,9 0,84%
ALTIN
3.957,54 -0,02%
BITCOIN
3.154.080,41 0,26%

Muş'ta Çamura Saplanan 4 Doğasever Kurtarıldı

Muş'ta kamp yapan 4 doğasever, çamura saplanarak mahsur kaldı; AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 22:17
Muş'ta Çamura Saplanan 4 Doğasever Kurtarıldı

Muş'ta Çamura Saplanan Doğaseverler Ekipler Tarafından Kurtarıldı

Muş'ta, kamp yapmak amacıyla gittikleri Şenyayla bölgesinde araçları çamura saplanan 4 doğasever, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Muş-Diyarbakır Kulp kara yolunun 45. kilometresinde yaşandı. Yoğun kar yağışının ardından mahsur kalan doğaseverler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çamura saplanan aracı kurtardı. Başarılı bir operasyon ile doğaseverlerin güvenli bir şekilde yola devam etmeleri sağlandı.

Muş'ta kamp yapmak için gittikleri yerde araçları çamura saplanan 4 doğasever, ekiplerce...

Muş'ta kamp yapmak için gittikleri yerde araçları çamura saplanan 4 doğasever, ekiplerce bulundukları yerden kurtarıldı. Konaklamak için Muş-Diyarbakır Kulp kara yolunun 45. kilometresindeki Şenyayla bölgesine giden 4 doğasever, araçlarının bulundukları yerde çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. Doğaseverler, bölgede yağan karın etkisinin artması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Muş'ta kamp yapmak için gittikleri yerde araçları çamura saplanan 4 doğasever, ekiplerce...

Muş'ta kamp yapmak için gittikleri yerde araçları çamura saplanan 4 doğasever, ekiplerce bulundukları yerden kurtarıldı. Konaklamak için Muş-Diyarbakır Kulp kara yolunun 45. kilometresindeki Şenyayla bölgesine giden 4 doğasever, araçlarının bulundukları yerde çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. Doğaseverler, bölgede yağan karın etkisinin artması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?
2
Karabük'te AFAD, Duvardan Düşen Yaşlı Adamı Kurtardı
3
Bingöl'de Taksinin Çarptığı Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı
4
Denizli'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
5
Kırklareli'nde Roman Vatandaşlar Eğlence Dolu Bir Gün Geçirdi
6
Bursa Valisi Ayyıldız'dan 699. Fetih Yılı Kutlaması
7
Fatih Erbakan, Bingöl'de Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!