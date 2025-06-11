Muş'ta Çilek Hasadı Başladı: Hasköy'de Üreticiler Göz Dolduruyor

Muş'ta Çilek Hasadı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Muş'un Hasköy ilçesinde, çiftçiler yılın ilk çilek hasadını yapmak için bahçelerine girdiler. Devlet desteği ile kurulan çilek bahçelerinde, 13 yerel üretici yılın bu döneminde üretim gerçekleştirmekte.

Çilek Yetiştiriciliği İlin Ekonomisine Güç Katıyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nahit Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çilek bahçelerinin tütüne alternatif olarak bölge ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Aykut, ilçede 13 çiftçinin çilek yetiştiriciliği yaptığını ve yılda 7-8 kez hasat yapıldığını söyledi.

Aykut, "Dönümünde yılda 2 ton ürün alınıyor. Çileğin toptan fiyatı kilogramda 100 lira. Hasköy, büyük marketlerin ve ilimizin çilek ihtiyacının yüzde 80'ini karşılamakta. Bu sayede, ilçemize yıllık 2 milyon lira gelir sağlanmaktadır." dedi.

Çilek Üreticilerinin Başarı Hikayeleri

Çilek yetiştiriciliği yapan Orhan Onay, "Çok şükür, güzel verim alıyoruz. İnsanlar bahçeye gelerek kendileri topluyor ve kilosunu 100 liradan satıyoruz. Yılda 2 tona yakın ürün alıyoruz." şeklinde duygularını ifade etti.

Devlet desteği ile çilek üretimine başlayan Turgut Paçal ise, "Şu an 1 dönüm alanda çilek yetiştiriyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz; sadece ilk ekim aşamasında hayvan gübresi kullandım. Sulama ve yabani ot temizliği ile ilgileniyoruz." dedi.

Muş'un Hasköy ilçesinde üreticiler, yılın ilk çilek hasadını yapıyor. İlçede 13 yetiştiricinin devlet desteğiyle kurdukları bahçelerde ektikleri çileklerin hasadına başlandı.

Muş'un Hasköy ilçesinde üreticiler, yılın ilk çilek hasadını yapıyor. İlçede 13 yetiştiricinin devlet desteğiyle kurdukları bahçelerde ektikleri çileklerin hasadına başlandı.