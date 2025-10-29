Muş'ta evlat nöbeti: Aileler DEM Parti önündeki eylemini sürdürüyor

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürerek çocuklarına teslim olmaları çağrısını yineledi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 13:12
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Aileler, her hafta çarşamba günü burada bir araya geliyor.

Anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlarla çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Ailelerin talepleri

Eyleme oğlu için katılan Alaattin Koçhan, basın mensuplarına çocuklarına kavuşmak istediklerini söyledi. Koçhan, "Oğlum Ersin, beni duyuyorsan gel teslim ol ve bu süreçten yararlan. Çektiğimiz hasret artık bitsin, gözümüz yollarda kaldı." dedi ve eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Teslim çağrısı

Oğluna teslim ol çağrısı yapan Halit Altun ise, "Gelin bu süreçten siz de faydalanın. Bu kanunlardan faydalanın. Sana ve orada bulunan bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun." diye konuştu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

