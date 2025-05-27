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Muş'ta Gençler Tarihi Güzellikleri Keşfetti

Muş'un Malazgirt ilçesinde 50 genç, tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 22:20
Muş'ta Gençler Tarihi Güzellikleri Keşfetti

Muş'ta Uluslararası Gençlik Buluşması

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından başlatılan "Gençlik Çalışanlarının Hareketliği Projesi" çerçevesinde, 13 farklı ülkeden gelen 50 genç, Muş'un Malazgirt ilçesinde tarihi ve doğal güzellikleri keşfetme fırsatı buldu.

Tarihi Ziyaretler ve Etkileşimler

Projeye katılan gençler, Malazgirt'in tarihi mekanlarına ve zengin doğal alanlarına ziyaretler gerçekleştirdi. Seyir Tepesi'nde Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile bir araya gelen katılımcılar, burada 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi üzerine bilgilendirildi. Bayram, bu zaferin Türk milletinin Anadolu'ya girişinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Misafirperverlik ve Eğitim

Kaymakam Bayram, projeye katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, “Bizlere konuk olan 50 misafirimiz, Malazgirt'in tarihini öğreniyor ve önemli mekanları gezme fırsatı buluyorlar. Bu bölge, tarihi anlara tanıklık etmiş önemli bir alan. Yurt dışından gelen misafirlerimize kadim tarihimiz hakkında bilgi verebilmek, projelerin önemli bir amacı,” diye konuştu.

Etkinliğin Koordinasyon Süreci

Proje koordinatörü Ömer Özbey, etkinliğin ilk kısmını Malazgirt ilçesinde gerçekleştirdiklerini belirtirken, “Gençler, Malazgirt'in tarihi atmosferini yakından tanıma şansı buldular. Bölgedeki anıt ve doğal güzelliklere büyük ilgi gösterdiler,” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) başlattığı "Gençlik Çalışanlarının Hareketliği Projesi" kapsamında 13 ülkeden 50 genç Malazgirt'e geldi. Farklı ülkelerden Muş'a gelen 50 genç, Malazgirt ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikleri ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye...

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) başlattığı "Gençlik Çalışanlarının Hareketliği Projesi" kapsamında 13 ülkeden 50 genç Malazgirt'e geldi. Farklı ülkelerden Muş'a gelen 50 genç, Malazgirt ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikleri ziyaret etti.

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