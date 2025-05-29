Muş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Muş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Coşkuyla Kutlandı

Muş'ta düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, kursiyerlerin yıl boyunca gerçekleştirdiği el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Kent Meydanı'ndaki etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından halk oyunları gösterileri yer aldı.

El Emeği Ürünler Göz Doldurdu

Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslarda eğitim alan kursiyerler, ürettikleri el emeği ürünleri sergileyerek katılımcılara tanıttı. Etkinlikte ayrıca Türk Mutfağı Haftası kapsamında hazırlanan yöresel yemekler de tanıtıldı. Katılımcılar, stantları gezip ürünler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Vali Çakır’ın Açıklamaları

Vali Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, Muş'ta yaklaşık 750 kursta 12 binden fazla kursiyere eğitim imkanı sunulduğunu belirtti. Çakır, "Halk Eğitimi Merkezini ikinci okul olarak görüyoruz. 7'den 77'ye her kesime hitap eden kurslarımız mevcut. Bu kurslar sayesinde vatandaşlarımız sosyalleşme fırsatı buluyor ve meslek edinme imkanı elde ediyor," dedi.

Kursların Önemi Vurgulandı

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise, "Hızla gelişen çağımızda zaman ve mekandan bağımsız şekilde vatandaşlarımızı yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz," diyerek, açtıkları kursların sosyalleşme ve istihdama yönelik olduğuna dikkat çekti.

Programa; Vali Yardımcıları Mustafa Batuhan Alpboğa ve Cihat Abukan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muş'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Program, kent Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muş'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Program, kent Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.