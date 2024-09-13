Muş'ta İki Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Muş Trafik Kazası: 5 Yaralı

Muş'ta, Karayolları Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.

Olayda Sadık Taneri yönetimindeki 34 RK 1985 plakalı otomobil ile Osman Alas tarafından kullanılan 33 ACE 540 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonucunda 5 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle, kaza bölgesindeki kara yolu bir süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.