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Muş'ta İmam Hatip Okulları İçin Önemli Değerlendirme Toplantısı

Muş'ta düzenlenen toplantıda, imam hatip okullarının geleceği ve projeler ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:40
Muş'ta İmam Hatip Okulları İçin Önemli Değerlendirme Toplantısı

Muş'ta İmam Hatip Okulları Değerlendirme Toplantısı

Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip okulları için bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirildi ve açılışta saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin Yetenekleri ve Projeler

Toplantıda söz alan Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Muş'taki imam hatip ortaokulu sayısının hedefledikleri düzeyde olduğunu vurguladı. Ayrıca, okullarda çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğini belirtti. İşleyen, "Öğrencilerin yeteneklerine göre projelere yönlendirilmesi gerekiyor. Genel Müdürlüğümüz tarafından toplamda 20 proje hazırlandı; ancak bu projelerin tamamının bir okulda uygulanması istenmiyor. Amacımız, öğretim faaliyetlerini aksatmadan bu projeleri öğrencilerimize duyurmak," dedi.

Katılımcılar ve Süreç

Toplantıya şube ve okul müdürleri katıldı. Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve projelere katılımları için öğretmenlerden destek bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta imam hatip okulları...

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta imam hatip okulları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen (sağ 5), şube ve okul müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta imam hatip okulları...

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta imam hatip okulları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen (sağ 5), şube ve okul müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta imam hatip okulları...

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta imam hatip okulları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen (sağ 5), şube ve okul müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta imam hatip okulları...

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta imam hatip okulları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen (sağ 5), şube ve okul müdürleri katıldı.

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