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Muş'ta Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Muş'ta bir evin bahçesinde yapılan kaçak kazıda tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:56
Muş'ta Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Muş'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Muş'un Kale Mahallesi'nde, 28 Ocak tarihinde gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçak kazı yapan E.G, F.A ve V.D isimli üç kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aldığı ihbarla birlikte belirlenen adreste, izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemede, evin bahçesinde 2 metre 40 santimetre yüksekliğinde ve 2 metre 30 santimetre genişliğinde bir alanın kazıldığı belirlendi.

Operasyonda, alan üzerinde Ermenice yazı ve haç işareti bulunan tarihi eser niteliğindeki mermer parçası ele geçirildi. Ayrıca, kaçak kazıda kullanılan 2 kürek, balta, murç ve 2 kazma da jandarma ekiplerince seized edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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