Muş’ta Kaçakçılık Operasyonu: 286 Tarihi Eser ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Muş’ta 17.12.2025 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 286 tarihi eser obje ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi; 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:40
Muş’ta Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, 17.12.2025 tarihinde il genelinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi. Resmi kaynaklar, operasyon kapsamında bulunan bazı malzemeleri şu şekilde açıkladı:

2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 7 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 48 adet av tüfeği kartuşu, 40 adet uzun namlulu silah fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet sigara dolum makinesi, 1 adet kompresör, 10 bin adet doldurulmuş makaron, 10 bin adet boş makaron, 3 adet tarihi eser arama dedektörü, 143 adet sikke ile 286 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Soruşturma ve Yetkili Açıklaması

Operasyon kapsamında toplam 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, ele geçirilen malzemelerin incelenmesi ve şüphelilerle ilgili adli sürecin takip edileceğini belirtti.

