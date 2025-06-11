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Muş'ta Kaçırılan Çocuklar İçin Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti önünde evlatlarına kavuşmak için eylemlerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 13:31
Muş'ta Kaçırılan Çocuklar İçin Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam ediyor. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulunuyor.

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, evlatlarına kavuşma umuduyla eylemlerini sürdürdüklerini ifade ediyor. Alaattin Koçhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlunun 9 yıl önce kaçırıldığını belirtti.

Koçhan, konuşmasında, "Yıllardır oğlundan haber alamadığını", bu yüzden bayramların kendileri için acı dolu geçtiğini vurguladı. "Bu süreçten (Terörsüz Türkiye) çok memnunuz. Bir an önce bunun çözülmesini ve çocuklarımızın evlerine dönmesini bekliyoruz. Bunu umut ediyoruz. Bir an önce bu iş çözülsün ve çocuğumuza kavuşalım. Bu süreçte 4 kişi, teslim oldu, diğerlerini de bekliyoruz," diye ekledi.

Anne Şahinaz Özcan ise, "8 yıldır evladımdan hiçbir haber alamadım. Çocuğumu istiyorum. Bu süreç başladı, çok sevinçliyiz. Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. İnşallah bir kişi bile dağda kalmayacak," şeklinde duygularını paylaştı.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.

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