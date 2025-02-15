Muş'ta Karla Mücadele: Hasta Bebek İçin Acil Müdahale

Muş'ta Sağlık Ekiplerinin Kahramanlığı

Muş’ta kar nedeniyle yolu kapanan Karabey köyünde hasta bir bebek için sağlık ekipleri seferber oldu. 6 aylık Menesa Hüma İncetepe, ailesinin acil çağrısıyla hayata döndürüldü.

İlk Müdahale Gerekti

Yaygın beldesine bağlı Karabey köyündeki bebeğin ateşi yükseldiğinde, ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri köye doğru yola çıksa da, kar nedeniyle 4 kilometre kala ilerleyemedi.

Paletli Ambulansla Ulaşıldı

Durumun aciliyetine dikkat eden sağlık yetkilileri, köye paletli ambulans yönlendirdi. Kısa sürede köye ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra bebeği Muş Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

Bebeğin babası Mustafa İncetepe, sağlık ekiplerine gösterdikleri özveri için teşekkürlerini iletti. Bu olay, zorlu kış şartlarında sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini bir kez daha gözler önüne serdi.