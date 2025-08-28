Muş'ta Kavurucu Sıcağa Rağmen Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışması

Ekipler en ücra köylere ulaşımı konforlu hale getirmek için mesai yapıyor

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceye ulaştığı kentte kırsaldaki köy yollarına sıcak asfalt dökmek için yoğun mesai sürdürüyor.

Ekipler, ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getirmek amacıyla kentin en ücra noktalarına ulaşarak, özellikle Korkut ilçesinin Yolgözler, Çalaplı ve Gültepe köyleri arasında asfalt çalışmalarını aralıksız olarak yürütüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada kent genelinde 70 kilometre sıcak asfalt çalışması planladıklarını belirtti. Yentür, çalışmaları vatandaşların yaşam standardını yükseltmek için yürüttüklerini vurguladı.

Yentür ayrıca, kurumun altyapı ve ulaşım çalışmalarında 150 iş makinesi ve 217 personel ile sahada olduğunu ifade etti: "Çalışmalarımızı vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek için yapıyoruz. Yürütülen asfalt çalışmalarının tamamı personelimiz tarafından yapılıyor. Sadece asfalt çalışmalarında değil çevre temizlik, tarımsal sulama, içme suyu ile diğer işlerde 150 iş makinemiz ve 217 personelimiz görev alıyor."

Çalışma koşullarının zorluğuna dikkat çeken Yentür, sezon sonuna kadar işleri tamamlamak zorunda olduklarını aktardı: "Hava sıcaklığı 38-40 derece, asfalt sıcaklığı 160 derece. Biz, bu şartlarda, bu iklimde bu hizmetleri yapmaya mecburuz."

Yentür, daha önce hizmet satın alma yoluyla yapılan çalışmalarda asfalt maliyetinin kilometre başına 4 milyon lira olduğunu, kurumun kendi imkanlarıyla bu maliyeti kilometre başına 2,5 milyon liraye düşürdüğünü söyledi. 70 kilometrelik çalışmada kurumun 105 milyon lira tasarruf edeceğini ve bu tasarrufu halka ekstra hizmet olarak sunacaklarını belirtti.

Korkut ilçesi Yolgözler köyü sakini Selahattin Kalındudak, köyleri ile Altınova arasında yapılan 5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının kış aylarında yaşanan zorlukları ortadan kaldırdığını söyleyerek, "Asfalt çalışmasından dolayı köylüler olarak çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

İl genelinde yürütülen sıcak asfalt çalışmaları, kırsalda ulaşımın kolaylaştırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefiyle sürüyor.

