Muş'ta Kış Şartlarına Rağmen Sağlık Ekiplerinden Örnek Müdahale

Muş'ta kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:04
Muş'ta Kış Şartlarına Rağmen Sağlık Ekiplerinden Örnek Müdahale

Muş'ta, kış koşullarının zorluğuna rağmen sağlık ekipleri, yolu kar nedeniyle kapanan bir köyde rahatsızlanan bir hastaya zamanında müdahale etti.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, il merkezine 43 kilometre mesafede bulunan Tüten köyü'nde, karın ağrısı ve solunum sıkıntısı çeken 53 yaşındaki Seyfettin Akın'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine başvurdu.

Karla Mücadele ve Sağlık Ekibi Seferberliği

Acil durumu değerlendirilen hastaya ulaşmak için, köy yolunun karla kaplı olması nedeniyle karla mücadele, sağlık ve UMKE ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Yoğun çabalar sonucunda karla mücadele ekipleri yolu açmayı başardı.

Sağlık ekipleri, hastaya köyde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Seyfettin Akın'ı Muş Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Hasta yakınları, bu süreçte büyük özveri gösteren ekipler için teşekkürlerini iletti.

Kış şartları nedeniyle zorluklar yaşansa da, sağlık ekiplerinin başarılı müdahalesi, acil durumlarda hayat kurtarıcı bir örnek teşkil etti.

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