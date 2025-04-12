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Muş'ta Kış Şartlarında Mahsur Kalan 60 Kişi Kurtarıldı

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı yolda mahsur kalan 60 kişi, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 23:27
Muş'ta Kış Şartlarında Mahsur Kalan 60 Kişi Kurtarıldı

Muş'ta Karla Mücadele Ekipleri Zamanla Yarıştı

Muş'un Hasköy ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araçtaki 60 kişi, karla mücadele ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yoğun Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Muş merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hasköy-Mutki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi yakınlarında, karşılaşılan zorlu hava koşulları nedeniyle birçok sürücü araçlarıyla mahsur kaldı.

Ekipler Hızla Müdahale Etti

İhbar üzerine, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yaklaşık 4 saat boyunca süren yoğun çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak, mahsur kalan araçları güvenli bir şekilde kurtardı.

Kar Yağışı Devam Ediyor

İş makinesi operatörü İdris Karakan, birçok noktada kar yağışının hala devam ettiğini belirterek, "Hasköy-Mutki kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İhbar üzerine bölgeye geldiğimizde mahsur kalan araçların olduğunu gördük. 4 saatlik bir çalışmayla o araçlara geçit verdik," şeklinde konuştu.

Muş'un Hasköy ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araçtaki 60 kişi, karla...

Muş'un Hasköy ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araçtaki 60 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Muş'un Hasköy ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araçtaki 60 kişi, karla...

Muş'un Hasköy ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araçtaki 60 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

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