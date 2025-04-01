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Muş'ta Küçükbaş Hayvanlar Meralara Çıkıyor!

Muş'taki besiciler, kışın ardından küçükbaş hayvanlarını meralara çıkararak baharın gelişini kutluyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 16:36
Muş'ta Küçükbaş Hayvanlar Meralara Çıkıyor!

Muş'taki besiciler, çetin geçen kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı. Türkiye'nin küçükbaş hayvancılık merkezi olan Muş'ta, karların erimesiyle yeşeren meralar, hayvan sürüleriyle dolup taştı.

İl merkezine 23 kilometre mesafedeki Bozbulut köyünde besicilik yapan Muhammet Köç, hayvanlarını uzun süre ağılda beslemek zorunda kaldıklarını söyledi. Havanın ısınması ve karların erimesiyle birlikte hayvanlarını meralara çıkardıklarını belirten Köç, "Artık hayvanlarımıza ağılda yem vermiyoruz. Kış boyunca yaklaşık 30 ton yem tükettik. Besiciler olarak bu durumdan memnunuz, ilkbaharın gelmesiyle birlikte tasarruf edeceğiz," diye konuştu.

Bir diğer besici Mehmet Can Köç ise, havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını akşama kadar merada otlatmanın keyfini yaşadığını ifade etti. Köç, "Hayvanlarımızın çoğu doğum yaptı. Şimdi onlara bolca ot verebileceğiz," sözleriyle besicilikte yaşanan sevinci dile getirdi.

Muş'taki besiciler, kentte geçen çetin kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlarını meralara...

Muş'taki besiciler, kentte geçen çetin kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı.

Muş'taki besiciler, kentte geçen çetin kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlarını meralara...

Muş'taki besiciler, kentte geçen çetin kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı.

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