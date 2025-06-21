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Muş'ta Leylekler Yavrularını Sulak Alanlardan Getirdikleri Yiyeceklerle Besliyor

Muş'ta leylekler, yavrularını sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle büyütüyor. Yerel halk, bu sevimli misafirlere sahip çıkıyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 14:44
Muş'ta Leylekler Yavrularını Sulak Alanlardan Getirdikleri Yiyeceklerle Besliyor

Muş'ta, havaların ısınmasıyla birlikte bölgeye göç eden leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını sulak alanlarda buldukları yiyeceklerle büyütmeye başladı. Mart ayının sonlarına doğru, Korkut ve Hasköy ilçelerine bağlı köylerde direkler ve çatılardaki bacalar üzerine yaptıkları yuvalarda konaklayan leylekler, dikkat çekici bir görüntü oluşturuyor.

Kuşların sıkça uğradığı noktalardan biri olan Muratgören köyünün muhtarı Alican Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda leyleklerin elektrik direklerindeki yuvalarında yavrularını beslediklerini aktardı. Arslan, "Kuluçka sürecinin ardından yavru leylekler yumurtadan çıktı ve uçma safhasına geldiler. Havanın soğumasıyla leylekler, sıcak bölgelere göç edecekler,” dedi.

Muhtar Alican Arslan, leylekleri sevdiklerini ve onlara zarar verilmemesi konusunda vatandaşları uyardıklarını belirtti. Ayrıca, leyleklerin köyün simgesi haline geldiğini vurgulayarak, “Leyleklere gözümüz gibi bakmamız lazım,” ifadelerini kullandı.

Havanın ısınmasıyla Muş'a gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını sulak alanlardan...

Havanın ısınmasıyla Muş'a gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle büyütüyor.

Havanın ısınmasıyla Muş'a gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını sulak alanlardan...

Havanın ısınmasıyla Muş'a gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle büyütüyor.

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