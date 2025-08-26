DOLAR
Muş'ta Minibüs Şarampole Devrildi: 10 Yaralı, 1'i Ağır

Muş'un Bulanık ilçesinde Malazgirt-Bulanık yolunda minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:04
Kaza ve müdahale

Muş'un Bulanık ilçesinde, Malazgirt-Bulanık kara yolunda sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 49 AJ 1163 plakalı minibüs şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 1'i ağır 10 kişi, kaza yerindeki müdahalenin ardından Bulanık ve Malazgirt'teki hastanelere kaldırıldı.

