Muş'ta Minibüs Şarampole Devrildi: 10 Yaralı, 1'i Ağır

Muş'un Bulanık ilçesinde Malazgirt-Bulanık yolunda minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.