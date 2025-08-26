Muş'ta Minibüs Şarampole Devrildi: 10 Yaralı, 1'i Ağır
Kaza ve müdahale
Muş'un Bulanık ilçesinde, Malazgirt-Bulanık kara yolunda sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 49 AJ 1163 plakalı minibüs şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1'i ağır 10 kişi, kaza yerindeki müdahalenin ardından Bulanık ve Malazgirt'teki hastanelere kaldırıldı.
Muş'un Bulanık ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.