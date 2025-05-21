Muş'ta PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar İçin Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Muş'ta Ailelerin Umut Dolu Eylemi

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelerek, evlatlarına kavuşmak için yaptıkları eylemi sürdürdü. Her hafta çarşamba günü düzenlenen bu eylemde aileler, çocuklarının teslim olmaları çağrısını yeniledi.

Umudun Simgesi: Çocukların Fotoğrafları

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, evlatlarına kavuşacakları günü heyecanla beklediklerini belirtti. Anne Şahinaz Özcan, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade ederek, "Bir süreç (Terörsüz Türkiye) başladı, çok seviniyoruz. Çocuklarımız kazasız, belasız gelsin. 8 yıldır bu acıyı çekiyorum ve günlerin nasıl geçtiğini bilmiyorum. Oğlum, eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol," ifadelerini kullandı.

Yıllar Süren Bekleyiş

Bir diğer aile üyesi Alaattin Koçhan, 9 yıl önce oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını hatırlatırken, "Yıllardır oğlumu bekliyorum," dedi. Koçhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti.

Ailelerin umut dolu bekleyişleri, her hafta DEM Parti önünde tekrar eden eylemlerle devam ederken, bu konuda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyorlar.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemde, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemde, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.