Muş'ta Tarihi Murat Paşa Camisi Yeniden İbadete Açılıyor

Muş'ta, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sonucunda tarihi Murat Paşa Camisi yeniden ibadete açılmak üzere hazırlanıyor. 1823 yılında Osmanlı mimarisiyle inşa edilen ve 1940 yılında yıkılan bu önemli caminin tekrar yaşama kazandırılmasına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor.

Restorasyon Süreci

Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon girişimlerinin 6 ilde aktif olarak sürdüğünü belirtti. Ayan, uzun yıllar hasar gören caminin onarıma tabi tutulması için 2017 yılında kazı çalışmalarına başlandığını ifade etti. Kazı çalışmalarının ardından hazırlanan restorasyon projesinin onaylanmasının ardından 2022 yılında ihale aşamasına geçildi ve süresi boyunca projenin güncellemeleri yapıldı.

Caminin Durumu ve İbadete Açılması

Ayan, caminin eski haline getirildiğini ve restorasyon çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını kaydederek, imam görevlendirilmesi ile caminin çok yakında ibadete açılacağını duyurdu. Bu sayede, yerel halk ve cemaat büyük bir sevinç içinde caminin açılışını bekliyor.

Toplumun Beklentileri

Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın ise, "Caminin zengin bir tarihi var. Şehrimizdeki Ulu Cami ve Alaaddin Bey Camisi sonrası tarihi üçüncü camimiz. Camimizin eski haline getirilmesi bizleri oldukça mutlu etti. İbadete açılmasını dört gözle bekliyoruz,” dedi.

Muş'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatılan Murat Paşa Camisi yeniden ibadete açılacak. Murat Paşa Mahallesi'nde 1823'te Osmanlı mimarisiyle yaptırılan ve 1940'ta yıkılan tarihi caminin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Muş'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatılan Murat Paşa Camisi yeniden ibadete açılacak. Murat Paşa Mahallesi'nde 1823'te Osmanlı mimarisiyle yaptırılan ve 1940'ta yıkılan tarihi caminin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.