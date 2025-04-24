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Muş'ta Ters Laleler Doğaseverleri Büyüledi

Muş'un Çizmeburun mevkisinde doğaseverler, ters laleleri görüntülemek için 3 saatlik yürüyüş yaptı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 15:22
Muş'ta Ters Laleler Doğaseverleri Büyüledi

Muş'ta Ters Laleler Doğaseverleri Büyüledi

Muş'un 1800 rakımlı Çizmeburun mevkisi, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir güzellik sunuyor. Bu bölgede, halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler açmaya başladı ve doğaya canlılık kattı.

Yerel doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, 3 saatlik bir yürüyüş ile Çizmeburun'a ulaştı. Burada, koruma altında olan ters laleleri görüntüleyerek o anın tadını çıkardılar.

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 kişilik bir ekiple birlikte bölgeyi ziyaret ettiklerini belirtti. Özcan, "Bu güzelliği ölümsüzleştirmek için harika fotoğraflar çektik. Yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından bu muhteşem manzarayla buluştuk," dedi.

Katılımcılar arasında doğaseverler, öğretmenler, öğrenciler ve fotoğraf sanatçılarının bulunduğunu belirten Özcan, "Her biri bu deneyimi kendi alanına taşıyacak. Ters laleler, sadece birer bitki değil, aynı zamanda coğrafyanın sesi, suskunluğun güzelliğidir. Bu konuda bilinçlendirme ve korumayla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz," diye ekledi.

Dernek üyelerinden Sevil Polat ise ilk kez ters laleleri gördüğünü ifade ederek, "Arkadaşlarla yaklaşık 3 saatlik doğa yürüyüşünden sonra lalelerin bulunduğu alana geldik. Burası korunmaya değer bir yer. Buradaki halkı bilinçlendirdik ve güzel fotoğraflar çektik. Gerçekten güzel bir gün oldu," dedi.

Muş'un 1800 rakımlı Çizmeburun mevkisinde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler...

Muş'un 1800 rakımlı Çizmeburun mevkisinde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, doğaya renk kattı. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, 3 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşarak açmaya başlayan ters laleleri görüntüledi.

Muş'un 1800 rakımlı Çizmeburun mevkisinde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler...

Muş'un 1800 rakımlı Çizmeburun mevkisinde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, doğaya renk kattı. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, 3 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşarak açmaya başlayan ters laleleri görüntüledi.

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