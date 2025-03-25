Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde İhtiyaç Sahiplerine İftariyelik Hazırlanıyor

Muş'taki Türk Kızılay Aşevi, ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar yemekleri ulaştırıyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:07
Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde İhtiyaç Sahiplerine İftariyelik Hazırlanıyor

Muş'ta İhtiyaç Sahiplerine İftar Yardımı

Muş'ta, Türk Kızılay Aşevi tarafından ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yemekler, iftar öncesi evlere teslim ediliyor.

Kalbimiz Bir, Soframız Bir

Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından başlatılan "Kalbimiz bir, soframız bir" kampanyası kapsamında, aşevinde günlük 3 bin kişilik 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Gıda mühendisleri tarafından kontrol edilen yemekler, sefer taslarına konularak gönüllüler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bağışlarla Destek Devam Ediyor

Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Maşallah Kotan, ramazan boyunca gıda ve nakdi yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Kotan, "Bugüne kadar 2,5 milyon lira nakdi yardım ve 2 bin ramazan kolisi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yardımlarımız yıl boyunca devam edecek. Daha fazla ihtiyaç sahibine yardım etmek için bağışçılarımızın desteklerini bekliyoruz." dedi.

Gönüllülerle Sevgi Paylaşımı

Kızılay Bağış Yönetim Uzmanı Gökhan Geyik ise, hijyenik koşullarda hazırlanan yemeklerin gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını vurguladı. Geyik, "Arkadaşlarımız gönüllülük esasına göre görev yapıyor. Yemekleri vatandaşlarımıza ulaştırırken onların yüzlerindeki tebessümü gördüğümüzde mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.

Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde hazırlanan yemekler, iftar öncesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine...

Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde hazırlanan yemekler, iftar öncesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakılıyor. Türk Kızılay Muş Şubesince, ramazanda "Kalbimiz bir, soframız bir" şiarıyla başlatılan kampanya kapsamında aşevinde günlük 3 bin kişilik 3 çeşit yemek hazırlanıyor.

Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde hazırlanan yemekler, iftar öncesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine...

Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde hazırlanan yemekler, iftar öncesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakılıyor. Türk Kızılay Muş Şubesince, ramazanda "Kalbimiz bir, soframız bir" şiarıyla başlatılan kampanya kapsamında aşevinde günlük 3 bin kişilik 3 çeşit yemek hazırlanıyor.

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