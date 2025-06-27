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Muş'ta Tütün Ekim Sezonu Başladı: Hedef 62 Bin Ton İhracat

Muş'ta çiftçiler, 9 köyde tütün ekimine başladı. Hedef, 62 bin ton tütün ihraç etmek.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 16:45
Muş'ta Tütün Ekim Sezonu Başladı: Hedef 62 Bin Ton İhracat

Muş'ta çiftçilik faaliyetleri hız kazanıyor. Bölgedeki üreticiler, 9 köyde tütün fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, Pakistanlı iş insanıyla birlikte merkeze 45 kilometre mesafedeki Yelalan köyü'nde ekim yapan çiftçileri ziyaret etti.

Yapılan ziyarette çiftçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Solgun, basın mensuplarına geçen yıl ülke genelinde ürettikleri 53 bin ton tütünü 48 ülkeye ihraç ettiklerini aktardı. Bu yıl hedeflerinin 62 bin ton tütün ihraç etmek olduğunu ifade eden Solgun, "Ciddi bir üretim var. Üreticiler ile firmalar arasında bağ kurduk. Daha fazla üretim yapmak için her yıl yeni şirketleri ülkemize getiriyoruz. Ülkemizde yetişmeyecek tütün çeşidimiz yok," dedi.

Muş'ta bu yıl 8 şirketle sözleşme imzaladıklarını belirten Solgun, 9 köyde 6 bin 500 dekar alanda tütün ekiminin gerçekleştirileceğini açıkladı. Elde edilecek yaklaşık 3 bin 500 ton tütün ile ekonomiye 1 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor. Ayrıca, Pakistanlı iş insanıyla Muş Ovası'nda tütün ekimini yaptıklarını ve ülkeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Kaliteli tütünün dünya pazarında yer alması için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Tütün üreticisi Nizamettin Bakan da, fideleri toprakla buluşturmaya başladıklarını dile getirdi. 10 dönümlük tarlayı tütün ekimine hazır hale getirdiğini belirten Bakan, "Bugün fide dikimi yaptık. Eylül'de hasadı yapacağız. Tütünü bu yıl yaş olarak fabrikaya teslim edeceğiz. Muş'umuzun güzel ovasında çok güzel verim alacağımıza inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Muş'ta üreticiler, 9 köyde tütün fidelerini toprakla buluşturmaya başladı.

Muş'ta üreticiler, 9 köyde tütün fidelerini toprakla buluşturmaya başladı.

Muş'ta üreticiler, 9 köyde tütün fidelerini toprakla buluşturmaya başladı.

Muş'ta üreticiler, 9 köyde tütün fidelerini toprakla buluşturmaya başladı.

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