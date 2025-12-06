Muş’ta Üsteğmen Ali Kablan silah kazasında yaşamını yitirdi

Muş’un Korkut ilçesinde Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımı sırasında çıkan kazada hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 19:09
Muş’un Korkut ilçesinde görev yapan Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımını yaptığı sırada meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Olay, saat 11.00 sıralarında gerçekleşti.

1 çocuk babası olan Kablan, olay yerinde hayatını kaybetti. Naaşı, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uğurlama töreninde duygusal anlar

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde Kablan’ın özgeçmişi okunarak dualar edildi. Törende duygusal anlar yaşanırken, eşi Elif Kablan eşinin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Muş Valisi Avni Çakır, Elif Kablan’a başsağlığı diledi.

Üsteğmen Ali Kablan’ın naaşı, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Çoruma uğurlandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri, asker ve vatandaşlar katıldı.

