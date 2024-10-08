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Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 23:12
Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda bir şüpheli, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi. Muş İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Detaylar

Dün düzenlenen operasyonda, belirli bir adreste gerçekleştirilen arama neticesinde, 1278 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Yasal Süreç

Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve burada tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi. Emniyet birimleri, uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğini belirtti.

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