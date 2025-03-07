Muş'ta Veteriner Hekimler Kışın Zorlu Koşullarında Aşılamaya Devam Ediyor

Muş'ta, ağır kış koşullarına rağmen veteriner hekimler, hayvanların aşılarını aksatmadan uygulamaya devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı köylere giderek büyükbaş ve küçükbaş hayvanları aşılıyor ve hayvan yetiştiricilerine bilgilendirme yapıyor.

Aşılama Çalışmaları Hayvancılığı Koruyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinasyonu altında yürütülen aşılama çalışmaları, hayvanların bulaşıcı hastalıklardan korunmaları ve verim kaybının önlenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, aşılama programlarının titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Hayvancılıkta Önemli Bir Konum

Gönç, Muş'un büyükbaş hayvan varlığının 242 bin ve küçükbaş hayvan sayısının ise 1 milyon 150 bin olduğunu ifade etti. Bu verilerin, bölgenin hayvancılık alanındaki önemini gösterdiğini vurgulayan Gönç, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız, hayvan hastalıklarıyla mücadele için etkin çalışmalar yürütmektedir. Şap hastalığı, hayvanlarda ciddi kayıplara neden olan bulaşıcı bir hastalıktır ve bu hastalıkla mücadele kapsamında yılda iki kez aşılama yapılmaktadır. Bu çalışmalar nisan ayına kadar devam edecek."

Üreticilere Destek

Aşılama süreçlerinde şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmadığını kaydeden Gönç, üreticilerin karşılaştıkları sorunlar için il ve ilçe müdürlüklerine başvurabileceklerini hatırlattı. İşletme sahibi Hamdusena Karakaya, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekipler, işletmemize gelerek hayvanların aşısını yaptı. Her zaman sıkıntılarımızla ilgileniyorlar." dedi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı Muş'ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağır kış şartlarına rağmen karla kaplı köylere giderek hayvanların aşılarını yapıyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı Muş'ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağır kış şartlarına rağmen karla kaplı köylere giderek hayvanların aşılarını yapıyor.