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Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Sürücüleri Zorluyor

Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü ve sürücüleri zor durumda bıraktı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:26
Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Sürücüleri Zorluyor

Muş'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor

Muş'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kent merkezinde hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Beyaza bürünen kent merkezi, hızla değişen hava koşullarıyla birlikte sürücülere zorlu anlar yaşatıyor.

Sürücüler Dikkatli Olmalı

Yağışla birlikte yolda meydana gelen kayganlaşma, sürücülere ilerlemekte güçlük çektiriyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bildiriliyor.

Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açmak için çalışmalarına hızla başladı. Ayrıca, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar küreme faaliyetleri yürüterek güvenli bir ulaşım sağlamaya çalışıyor.

Vatandaşların, kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle tavsiye ediliyor.

Muş'ta kar etkili oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent merkezi...

Muş'ta kar etkili oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Muş'ta kar etkili oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent merkezi...

Muş'ta kar etkili oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

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