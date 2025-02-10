Muş'un Tarihi Güzellikleri Fotoğrafçılık Kursuyla Gün Yüzüne Çıkıyor

Muş'ta Fotoğrafçılık Kursiyerleri Tarihi Yerleri Keşfetti

Muş'ta düzenlenen fotoğrafçılık kursu, katılımcıları tarihi mekanlar ve doğal güzelliklerle buluşturdu. Kursiyerler, kentteki Ulu Cami, Hacı Şeref Cami ve Yıldızlı Han gibi önemli yerleri gezerek, buzla kaplanan şelaleleri görüntüleme fırsatı buldular.

Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu kurs, gençlere hem teorik hem de pratik eğitim sunuyor. Kurs boyunca fotoğraf çekim teknikleri üzerine bilgi alan kursiyerler, öğrendikleri bilgileri uygulamak amacıyla dış mekan çekimlerine katıldılar.

Muş Fotoğraf Derneği Başkanı ve kursun usta öğreticisi Kenan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Temel fotoğrafçılık eğitimi kapsamında hafta içi teorik derslere ağırlık veriyoruz. Işığa uygun fotoğraf çekme tekniklerini kursiyerlerimize aktarıyoruz." dedi.

Demir ayrıca, "Eğitim alan kursiyerlerle kentin tarihi ve kültürel yerlerini, doğal güzelliklerini belgeleyerek, ilin tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bugün, Kale Mahallesi'ndeki tarih mekanları ve camileri gezdik. Kentte soğuk hava hakim olsa da, hem doğa yürüyüşü yaptık hem de buz tutan şelaleleri fotoğrafladık." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Kübra Uslu, "Yaklaşık bir haftadır eğitim alıyorum. Çok güzel fotoğraflar çektik. Hava soğuktu ama güzel kareler yakaladık." şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Muş'ta fotoğrafçılık kursuna katılan gençler, kentteki tarihi mekanları ve buzla kaplanan şelaleleri görüntüledi. Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta eğitim gören kursiyerler, dış mekan çekimleri kapsamında Ulu Cami, Hacı Şeref Cami, Yıldızlı Han ve buz tutan şelalelerin bulunduğu alanları gezdi.

Muş'ta fotoğrafçılık kursuna katılan gençler, kentteki tarihi mekanları ve buzla kaplanan şelaleleri görüntüledi. Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta eğitim gören kursiyerler, dış mekan çekimleri kapsamında Ulu Cami, Hacı Şeref Cami, Yıldızlı Han ve buz tutan şelalelerin bulunduğu alanları gezdi.