Muş Valiliği'nden İŞKUR ile 500 Kişilik TYP Alımı Başlıyor

Muş Valiliği, İŞKUR TYP kapsamında 500 personel alımı yapıyor. Başvurular 22-26 Eylül 2025 arasında; işe başlama 13 Ekim 2025, bitiş 30 Haziran 2026.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 09:41
Muş Valiliği, şehirdeki istihdamı artırmak ve iş arayanlara yeni fırsatlar sunmak amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500 personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru süreci kısa tutuldu; adayların hızlı hareket etmesi gerekiyor.

Başvuru Ekranı Açılıyor

Başvurular 22 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve son başvuru tarihi 26 Eylül 2025 Cuma olarak belirlendi. Uzun süredir iş arayan veya yeni bir iş deneyimi kazanmak isteyen vatandaşlar için bu tarihler kritik öneme sahip.

TYP Başvuru Şartları

Valilik ve İŞKUR tarafından açıklanan başvuru koşulları şu şekilde sıralanıyor:

Vatandaşlık ve Yaş: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Durumu: Başvuru yapacakların emeklilik veya malullük aylığı almıyor olması şartı aranıyor.

Hane Geliri Kriteri: Programa başvuracak adayların hane gelirinin yasal sınırı aşmaması zorunlu.

Geçmiş Program Katılımı: Daha önce İŞKUR'un benzer TYP programlarından yararlanmış olanların başvuruları kabul edilmeyecek; böylece daha fazla kişiye fırsat verilmesi hedefleniyor.

Seçim Süreci: 500 Kişi Noter Kurasıyla Belirlenecek

Başvuru yoğunluğunun yüksek olması beklenirken, alım sürecinde şeffaflık esas alınacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından 500 kişi, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından isimleri çıkan asil adaylar işe başlatılacak.

Göreve Başlama ve Süre: Program kapsamında işe alınacak personel 13 Ekim 2025 tarihinde göreve başlayacak ve istihdam süresi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

