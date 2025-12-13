Muş Varto'da Jandarma'dan Siber Dolandırıcılık Eğitimi

Muş İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli ile öğrencilere yönelik siber dolandırıcılık konusunda farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Eğitimde ele alınan konular

Gerçekleştirilen sunumlarda bankacılık ve ödeme sistemleri dolandırıcılığı, kiralık araç dolandırıcılığı, tarım aleti dolandırıcılığı, yasadışı bahis ve internet üzerinden hayvan ticareti dolandırıcılığı gibi güncel yöntemler ayrıntılı olarak anlatıldı.

Sunum içeriği ve alınacak önlemler

Sunumlarda, dolandırıcılık olaylarının nasıl gerçekleştiği, mağduriyetlerin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve şüpheli durumlarda izlenecek yollar hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşların siber suçlara karşı bilinç düzeyini artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin il genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

JANDARMA EKİPLERİ, VARTO’DA SİBER DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPTI.