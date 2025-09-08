Muş Varto'da 'maganda kurşunu' 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'i öldürdü

Varto'daki düğünde havaya ateş açılması sonucu 6 yaşındaki Ayşe Demirhan göğsünden vurularak yaşamını yitirdi; jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:54
Muş Varto'da 'maganda kurşunu' 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'i öldürdü

Muş Varto'da 'maganda kurşunu' 6 yaşındaki Ayşe Demirhan hayatını kaybetti

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen olayda, bir düğünde havaya açılan ateş sonucu bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları

Sanlıca köyünde dün gece düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'ın göğsüne kurşun isabet etti.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ayşe Demirhan, ambulansla kaldırıldığı Varto Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Okulu Açıldı
2
Memişoğlu Pekin'de Ley Hayçao ile Görüştü: Sağlıkta Dijitalleşme ve Biyoteknoloji İşbirliği
3
İzmir'de 2 Polisin Şehit Olduğu Saldırının Şüphelisi E.B. (16) Yakalandı
4
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
5
Türkiye'nin Astronotları İlk Ders Zilinde Ankara'da Öğrencilerle Buluştu
6
Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Silahlı Saldırı: 6 Kişi Öldü
7
Milli Maçla Mevlana Müzesi'ne Akın: Ziyaretçi Sayısı İkiye Katlandı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat