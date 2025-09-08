Muş Varto'da 'maganda kurşunu' 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'i öldürdü

Muş Varto'da 'maganda kurşunu' 6 yaşındaki Ayşe Demirhan hayatını kaybetti
Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen olayda, bir düğünde havaya açılan ateş sonucu bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Olayın ayrıntıları
Sanlıca köyünde dün gece düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'ın göğsüne kurşun isabet etti.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ayşe Demirhan, ambulansla kaldırıldığı Varto Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.