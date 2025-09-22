Musa Carullah Bigi 150. Yılında Moskova'da Anıldı — 10. İlahiyat Konferansı

Moskova'da düzenlenen 10. İlahiyat, Bilim ve Eğitim Konferansı'nda Musa Carullah Bigi'nin 150. doğum yılı, hayatı ve mirası ele alındı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 15:42
Musa Carullah Bigi 150. Yılında Moskova'da Anıldı — 10. İlahiyat Konferansı

Musa Carullah Bigi 150. yıl dönümünde Moskova'da anıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, ünlü Müslüman alimlerinden Musa Carullah Bigi'nin doğumunun 150. yılı nedeniyle kapsamlı bir ilahiyat konferansı düzenlendi. Etkinlik, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı tarafından organize edildi.

Konferans ve katılımcılar

Konferans, 10. İlahiyat, Bilim ve Eğitim Konferansı olarak planlandı ve Musa Carullah Bigi'nin hayatına, mirasına ve araştırmalarına adandı. Organizasyona Türkiye'den; eski Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, IRCICA Genel Direktörü Mahmud Erol Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Bölge Koordinatörü Ömer Faruk Savuran ve çeşitli üniversitelerden ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

Gaynutdin'in açılış konuşması

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, programın açılışında Musa Carullah Bigi'nin ilim alanındaki konumuna vurgu yaptı. Gaynutdin, Bigi'nin Kur'an-ı Kerim'i derinlemesine ve kapsamlı şekilde inceleyerek dini ilimlerin zirvesine ulaştığını belirterek, "O, böylece hem ilahiyatçılar hem de akademisyenler tarafından tanınan, zamanının en büyük Kur'an alimi olmuştur." dedi.

Gaynutdin ayrıca Musa Carullah Bigi'nin eserlerinde Kur'an-ı Kerim'in belirli bir ümmet için değil, tüm insanlığın refahı için hayat veren bir kaynak olduğu görüşünü öne çıkardığını ve Kur'an'ın evrensel önemini kararlılıkla savunduğunu vurguladı.

Oturumlar ve program

Oturumlardan birini yöneten Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Damir Muhetdinov idi. Oturumda eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Musa Carullah'ın fikirlerine dair bir konuşma yaptı. IRCICA Genel Müdürü Mahmud Erol Kılıç da Musa Carullah'ın İslam düşünce dünyasına katkılarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Konferans kapsamında yapılacak konuşmalar ve diğer etkinlikler 24 Eylül'e kadar devam edecek. Etkinlik, Moskova Merkez Camisi'nin açılışının 10. yıl dönümüne ithafen düzenlendi; caminin açılışı 23 Eylül 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Demre Toptancı Halinde Patlama: 4 Kişi Yaralandı
2
Bakan İbrahim Yumaklı Sivas'ta Tarım ve Hayvancılık Desteklerini Açıkladı
3
Bolu Yuva köyü su zehirlenmesi davasında 5 sanığın yargılanması sürüyor
4
Özgür Özel İstanbul Adliyesi'nde: Özgür Çelik ve 26 Sanığın Davasını Takip Etti
5
Singapur: İsrail'in Batı Şeria'yı Tek Taraflı İlhakı Uluslararası Hukuka Aykırı
6
Çorum Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
7
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP Listesinden Çıkarıldı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta