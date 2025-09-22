Musa Carullah Bigi 150. Yılında Moskova'da Anıldı — 10. İlahiyat Konferansı

Musa Carullah Bigi 150. yıl dönümünde Moskova'da anıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, ünlü Müslüman alimlerinden Musa Carullah Bigi'nin doğumunun 150. yılı nedeniyle kapsamlı bir ilahiyat konferansı düzenlendi. Etkinlik, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı tarafından organize edildi.

Konferans ve katılımcılar

Konferans, 10. İlahiyat, Bilim ve Eğitim Konferansı olarak planlandı ve Musa Carullah Bigi'nin hayatına, mirasına ve araştırmalarına adandı. Organizasyona Türkiye'den; eski Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, IRCICA Genel Direktörü Mahmud Erol Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Bölge Koordinatörü Ömer Faruk Savuran ve çeşitli üniversitelerden ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

Gaynutdin'in açılış konuşması

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, programın açılışında Musa Carullah Bigi'nin ilim alanındaki konumuna vurgu yaptı. Gaynutdin, Bigi'nin Kur'an-ı Kerim'i derinlemesine ve kapsamlı şekilde inceleyerek dini ilimlerin zirvesine ulaştığını belirterek, "O, böylece hem ilahiyatçılar hem de akademisyenler tarafından tanınan, zamanının en büyük Kur'an alimi olmuştur." dedi.

Gaynutdin ayrıca Musa Carullah Bigi'nin eserlerinde Kur'an-ı Kerim'in belirli bir ümmet için değil, tüm insanlığın refahı için hayat veren bir kaynak olduğu görüşünü öne çıkardığını ve Kur'an'ın evrensel önemini kararlılıkla savunduğunu vurguladı.

Oturumlar ve program

Oturumlardan birini yöneten Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Damir Muhetdinov idi. Oturumda eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Musa Carullah'ın fikirlerine dair bir konuşma yaptı. IRCICA Genel Müdürü Mahmud Erol Kılıç da Musa Carullah'ın İslam düşünce dünyasına katkılarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Konferans kapsamında yapılacak konuşmalar ve diğer etkinlikler 24 Eylül'e kadar devam edecek. Etkinlik, Moskova Merkez Camisi'nin açılışının 10. yıl dönümüne ithafen düzenlendi; caminin açılışı 23 Eylül 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılmıştı.