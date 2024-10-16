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Müsavat Dervişoğlu: Terörle Mücadelede Pazarlık Yok

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörle mücadelenin pazarlık yapılmadan yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:11
Müsavat Dervişoğlu: Terörle Mücadelede Pazarlık Yok

İYİ Parti'den Keskin Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Terörle Mücadelede Temel İlkeler

Dervişoğlu, "(Terörle mücadele) Bizim savunduğumuz çözüm halkımızın iradesine dayalı, terörle pazarlık yapılmadan sürdürülecek bir mücadeledir" diyerek diyalogun teröristlerle değil, milletle yapılması gerektiğinin altını çizdi.Dervişoğlu, milletin değerlerine sahip çıkma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Birçok çevrenin vatan sevgisini unuttuğunu savunan Dervişoğlu, Türkiye'de büyük bir tehlikenin var olduğunu ve bu tehlikenin milletin birliğini hedef aldığını kaydetti.

Türk Devletinin Sahibi Millete Vurgu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa ile ilgili sözlerine de eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, "Devletin ülkesi olmazmış, devletin milleti olmazmış diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir meclis devleti olarak kurulmuştur. Türk devletinin sahibi büyük Türk milletidir" ifadelerini kullandı.

Öneriler ve Eleştiriler

Dervişoğlu, yeni anayasa tartışmalarına değinerek, Türkiye'nin yeni bir iktidara ihtiyacı olduğunu vurguladı. Ayrıca, hükümetin yeni anayasa gündeminin, tartışmaları siyasi emeller uğruna yönlendirmeye çalıştığını öne sürdü.

"Terörle mücadele kararlılık ve ciddiyet ister" diyen Dervişoğlu, çözüm sürecinde devletin gücü ve milletin iradesinin öncelikli olduğunu belirtti.

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