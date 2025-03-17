MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali 9 Nisan'da Başlıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali (MAFF), 9-12 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da sinema tutkunlarıyla bir araya gelecek.

Festival, toplamda 15 kategoride 500 bin lirayı aşan para ödülü ile kısa film dünyasına önemli bir destek sunmayı amaçlıyor. Türkiye ve dünya genelinden kısa film yapımcılarını bir araya getirerek kültürel bir köprü oluşturmayı hedefleyen MAFF, AKM Yeşilçam Sineması'nda film gösterimleri ve AKM Tiyatro Salonu'nda ödül töreni ile devam edecek.

Yenilikçi Ödüller ve Jüri Yapısı

Festivalde, “En İyi Ulusal Kısa Film”, “En İyi Uluslararası Kısa Film”, “En İyi Yapay Zeka Filmi” gibi kategorilerin yanı sıra, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Erkek Oyuncu” ve “En İyi Kadın Oyuncu” gibi şahsi ödüller de verilecek. Önemli bir yenilik olan “En İyi Yapay Zeka Filmi Ödülü”, yapay zekanın sinema sanatındaki etkisini ön plana çıkaracak.

Festivalin jürisi, deneyimli yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, akademisyenler ve teknik uzmanlardan oluşacak. Jüriye Cemil Yavuz başkanlık ederken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de yapay zeka jürisinde yer alacak.

Sinema Tutkunları İçin İlham Verici Etkinlikler

MAFF, yalnızca bir yarışma platformu olmanın ötesine geçerek, kısa film dünyasına yeni bir perspektif sunmayı hedefliyor. Festival süresince, sektör profesyonellerinin katılacağı paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.

MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu ve Festival Başkanı Sadettin Budak, festivalin gelecek yıllarda uzun metrajlı filmleri kapsamaya başlayarak sinema sektörüne yeni projeler kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Budak, festivalin kalıcı bir yapı oluşturma amacını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"MAFF, iş dünyasının yenilikçi ruhunu sinema sarayıyla buluşturan bir köprü olacak. Bu festival, genç yeteneklerin desteklenmesi ile geleceğin kültürel liderlerini yetiştirmeyi ve sürdürülebilirlik anlayışımızı sanatla pekiştirmeyi hedefliyor."

Kısa Film Sanatının Gücü

Festival Direktörü Kerem Kurtuluş, kısa filmlerin insanlığın en derin duygularını yansıtan bir sanat formu olduğunu belirterek, MAFF ile bu güçlü hikayeleri AKM'nin sahnesinde seyirciyle buluşturacaklarını ifade etti. Kurtuluş, sanat dünyasının tüm aktörlerini kısa filmin gücünü keşfetmeye ve festivale katılmaya davet etti.

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