MÜSİAD Arnavutluk, Türk İşadamlarını Tiran'da Ağırladı

Yayın Tarihi: 19.08.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:59
MÜSİAD Arnavutluk, Türk iş dünyasını Tiran'da buluşturdu

Görüşmeler B2B fırsatları ve somut iş birlikleri amaçlıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Arnavutluk temsilciliği, Türkiye'den gelen işadamları heyetini başkent Tiran'daki ofisinde ağırladı. Toplantıda, MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler ile beraberindeki heyet, 24. Dönem İzmir Milletvekili Rıfat Sait ve beraberindeki heyeti karşıladı.

Toplantıya MÜSİAD Arnavutluk yönetim kurulu üyeleri ile her iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı. Türkiye'den gelen heyet; medya, dijital yayıncılık ve gazetecilik, eğitim, gıda, gayrimenkul, plastik endüstrisi ve farklı sektörlerden temsilcilerden oluştu.

MÜSİAD Arnavutluk tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin Türk işadamlarıyla doğrudan temas, B2B görüşmeleri ve yeni iş birlikleri için somut zemin oluşturduğu vurgulandı. Heyet, Tiran'daki programın ardından benzer bir toplantı için yarın Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de bulunacak.

