MÜSİAD Azerbaycan, Şabran'da İftar Programı Düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi, Şabran ilinde anlam dolu bir iftar programı gerçekleştirdi. Program, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

İftara, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Şabran Valisi Asif Hüseynov, bölgenin iş insanları, şehit aileleri, Ahıska Türkleri ve gaziler katıldı. Büyükelçi Akgün, programda yaptığı konuşmada, MÜSİAD yetkililerine teşekkür ederek, Azerbaycan'ın farklı bölgelerindeki insanlarla bir araya gelmek için Şabran'ı ziyaret ettiklerini ifade etti.

Kardeşlik Vurgusu

Akgün, ramazan ayının birlik ve dayanışma önemini vurgulayarak, "Biz istiyoruz ki Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği ebedi olsun. Bu kardeşlik, dosta da düşmana da büyük mesajdır. Türkiye ve Azerbaycan ne kadar güçlü olursa, Türk dünyası da kendisini o kadar güçlü hissediyor. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Vali Hüseynov'dan Teşekkür

Birlik mesajlarının aktarıldığı gecede, Vali Hüseynov, Şabran'ı ziyaret eden Akgün'e teşekkür ederek, Şabran sakinlerinin Karabağ savaşlarında gösterdiği kahramanlıkla topraklarını savunduklarını belirtti. Ayrıca, Ahıskalı Türklerin de bölgede barış içinde yaşadıklarını ifade etti.

İftar Sonrası Sohbetler

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Cabirli, konuklarına teşekkür ederek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. İftar programı sonrasında Büyükelçi Akgün, Vali Hüseynov ve diğer yetkililer, Ahıska Türkleri, gaziler ve şehit aileleri ile sohbet ederek, onlarla bir araya geldi.

Ayrıca, Büyükelçi Akgün, program öncesinde Şabran Şehitliği ve Valilik ziyaretlerinde bulunarak, bölge halkının geçmişine ve kültürel değerlerine saygı gösterdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi, Şabran ilinde iftar programı düzenledi. MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli'nin (sağda) ev sahipliğindeki programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün (sağ 2), Şabran Valisi Asif Hüseynov (sol 2), iş adamları, şehit aileleri, Ahıska Türkleri ve gaziler katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi, Şabran ilinde iftar programı düzenledi. MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli'nin (sağda) ev sahipliğindeki programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün (sağ 2), Şabran Valisi Asif Hüseynov (sol 2), iş adamları, şehit aileleri, Ahıska Türkleri ve gaziler katıldı.